Эксперт: задолженность по зарплатам будет увеличиваться

Задолженность по выплатам заработных плат, пенсий, стипендий будет только увеличиваться в связи с решением Международного валютного фонда перенести рассмотрение вопроса о выдаче четвертого транша кредита по программе stand-by до окончания президентских выборов.

Такое мнение высказал УНИАН руководитель информационно-аналитического центра Forex Club Николай ИВЧЕНКО, комментируя вчерашнее заявление директора-распорядителя МВФ Доминика СТРОСС-КАНА о том, что Фонд возобновит работу с Украиной после президентских выборов, назначенных на январь 2010 г.

По его мнению, МВФ впервые проявил принципиальность в вопросе соблюдения Украиной условий программы stand-by. Н.ИВЧЕНКО отметил, что очередной транш Фонда должен был покрывать расходы государственного бюджета, в частности по выплате повышенных социальных стандартов. Эмиссионный ресурс – Национальный банк Украины – на сегодня не намерен финансировать расходы бюджета, поэтому эксперт не прогнозирует до нового года девальвации гривни. Однако отмечает, что на наличном рынке возможны незначительные спекулятивные скачки, однако не более чем на несколько недель. В то же время из-за увеличения дефицита бюджета задолженность по выплате заработных плат, пенсий, стипендий будет увеличиваться, если правительство не сможет найти ресурс для погашения данной задолженности.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в интервью агентству "Рейтер" директор-распорядитель МВФ Домининк СТРОСС-КАН заявил о том, что Международный валютный фонд возобновит работу с Украиной только после президентских выборов.

Он напомнил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в конце октября подписал закон о повышении минимальных зарплат вопреки возражениям правительства и ключевого кредитора страны, МВФ, полагающих, что для реализации этого решения у страны нет финансовых ресурсов. Решение В.ЮЩЕНКО вызвало критику со стороны МВФ.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил предоставление Украине двухлетней программы stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. и за этот период уже выдал тремя траншами 10,5 млрд. долл. В случае выполнения условий программы МВФ обещал выделить Украине до конца 2009 года еще 3,8 млрд. долл.