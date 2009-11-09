Astrum: Кабмин усилит давление на НБУ

В ближайшие недели, в связи с задержкой с выделением очередного транша Международного валютного фонда (МВФ), Кабинет министров усилит давление на Национальный банк Украины (НБУ) в контексте финансирования бюджетного дефицита.

Такое мнение экспертов компании Astrum Investment Management содержится в сообщении, переданном агентству УНИАН.

«…У правительства остается только один кредитор последней инстанции – Национальный банк Украины, – и Кабмин в течение ближайших недель усилит давление на НБУ в контексте финансирования бюджетного дефицита. Мы также ожидаем, что правительство в оставшиеся два месяца 2009 г. будет прилагать дополнительные усилия по извлечению финансовых ресурсов из государственных компаний», - говорится в сообщении.

Эксперты поясняют решение МВФ тем, что фонд пытается избежать вовлечения в украинскую предвыборную ситуацию, и что четвертый транш МВФ может быть выделен Украине весной 2010 г.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН заявил, что Фонд возобновит работу с Украиной только после назначенных на январь 2010 года президентских выборов.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. За прошедший период фонд уже выдал Киеву тремя траншами 10,5 млрд. долл. В случае выполнения условий программы, МВФ обещал выделить Украине до конца 2009 года еще 3,8 млрд. долл.