Убытки AIG сократились в 18 раз
12:39, 09 ноября 2009Финансы
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США. Чистые убытки American International Group Inc. (AIG) (крупнейшая в мире по капитализации страховая компания) за 9 месяцев 2009 года сократились в 18 раз и составили 2,08 млрд долл., тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистые убытки в размере 37,63 млрд долл.
Кризис сильно разорил American International Group Inc. (AIG) и если бы не государственная помощь, то компания могла бы обанкротиться. Поэтому уменьшение уровня убытков воспринимается как положительный результат, говорящий, что дело идет на поправку.
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