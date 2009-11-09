Убытки AIG сократились в 18 раз

США. Чистые убытки American International Group Inc. (AIG) (крупнейшая в мире по капитализации страховая компания) за 9 месяцев 2009 года сократились в 18 раз и составили 2,08 млрд долл., тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистые убытки в размере 37,63 млрд долл.

Кризис сильно разорил American International Group Inc. (AIG) и если бы не государственная помощь, то компания могла бы обанкротиться. Поэтому уменьшение уровня убытков воспринимается как положительный результат, говорящий, что дело идет на поправку.