В Украине индекс потребительских цен с начала года вырос на 10,1%

Украина. По итогам октября 2009 года индекс потребительских цен вырос на 0,9%, по сравнению с сентябрем текущего года. С начала года индекс потребительских цен вырос на 10,1%. Индекс цен производителей, по итогам октября 2009 года, вырос на 1,9%, по сравнению с сентябрем текущего года, в целом же за год этот индекс вырос на 12,7%

Если экономики развитых стран сражаются с дефляцией, то украинская экономика в условиях головокружительного падения ВВП умудряется иметь еще и высокий уровень инфляции. И это хорошо, что большая часть гривни была изъята с рынка через механизм продажи валюты НБУ. Иначе уровень инфляции был бы выше 20%.