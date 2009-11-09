Золотовалютные резервы НБУ с начала года сократились на 12,1%

Украина. Золотовалютные резервы Национального банка в октябре 2009 года уменьшились на 1,5% - до 27,711 млрд долл. В целом с начала года золотовалютные резервы НБУ сократились на 12,1% - с 31,543 млрд долл.

Была крайне неоправданной политика 2005-2008 годов, направленная на укрепление гривни. Фактически за счет укрепления нацвалюты был уменьшен приток валюты в Украину. И теперь в условиях кризиса стало четко прослеживаться, что золотовалютные запасы расходуются быстро и явно их не хватает.