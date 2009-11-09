В США объем потребительского кредитования снизился на 7,2%

США. Объем потребительского кредитования в сентябре 2009 года снизился на $14,8 млрд., или на 7,2% в сезонно скорректированном годовом выражении. В результате, общий объем потребительского кредитования составил $2,46 трлн.

Падение объема потребительского кредитования в США настораживает. В условиях избыточной ликвидности и практически бесплатных денег отказ американских банков кредитовать может восприниматься как нежелание участвовать в восстановлении экономики страны. Если американские банки не кредитуют, то их деньги задействованы в валютных спекуляциях на фондовом и фьючерсном рынках, что может создать основу для будущих кризисов.