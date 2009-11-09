Президент Бразилии призвал БРИК отказаться от доллара

Президент Бразилии считает, что странам БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) следует отказаться от доллара и вести торговые расчеты в своих национальных валютах. "Нам не нужен доллар", - заявил Луис Инасиу Лула да Силва в интервью сегодняшней "Файнэншл таймс".

По словам Да Силвы, у стран БРИК - очень большое будущее (ВИДЕО), им следует акцентировать внимание на положительных сторонах взаимодействия, и успех неизбежно придет.

Следующий шаг в укреплении сотрудничества "четверки" будет сделан на саммите в Бразилии в 2010 году, отмечает ИТАР-ТАСС. По мнению да Силвы, развитию формата "четверки" может помочь история строительства Евросоюза, ведущие члены которого - Франция и Германия - лишь два поколения назад воевали друг с другом. "Мы создадим крепкий альянс в БРИК", - уверен президент.

Да Силва сказал, что он против того, чтобы "государство управляло экономикой". "Государство должно быть сильным именно как катализатор экономического развития", - пояснил он. "В Бразилии проводится здоровая финансово-монетарная политика, вот

почему во время кризиса наш банковский сектор не развалился", - добавил бразильский президент.