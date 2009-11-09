Убыток Freddie Mac в 3 кв. составил 5,013 млрд долл.

США. Чистый убыток американского ипотечного агентства Freddie Mac в третьем квартале 2009г. составил $5,013 млрд. против убытка в $25,295 млрд., зафиксированного за аналогичный период прошлого года.

Продолжается списание убытков, связанных с крахом американского рынка ипотеки. Пока окончательно не будут списаны все «плохие» ипотечные кредиты, восстановление рынка будет невозможным.