Убыток Freddie Mac в 3 кв. составил 5,013 млрд долл.
13:01, 09 ноября 2009Финансы
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США. Чистый убыток американского ипотечного агентства Freddie Mac в третьем квартале 2009г. составил $5,013 млрд. против убытка в $25,295 млрд., зафиксированного за аналогичный период прошлого года.
Продолжается списание убытков, связанных с крахом американского рынка ипотеки. Пока окончательно не будут списаны все «плохие» ипотечные кредиты, восстановление рынка будет невозможным.
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