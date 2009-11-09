Чечетов: «Это хорошо, что МВФ не даст денег..."

Народный депутат Михаил ЧЕЧЕТОВ (фракция Партии регионов) позитивно оценивает заявление руководства Международного валютного фонда о прекращении кредетирования Украины до президентских выборв.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, комментируя заявление директора-распорядителя МВФ Доминик СТРОСС-КАН о том, что фонд возобновит работу с Украиной только после назначенных на январь 2010 года президентских выборов.

По его словам, «это хорошо, что МВФ денег не даст, потому что и их бы разворовали».

М.ЧЕЧЕТОВ считает, что кредиты от МВФ можно будет брать в том случае, когда Президентом Украины будет избран лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ. «Когда будет В.ЯНУКОВИЧ, то тогда можно взять, потому что будем знать, что деньги не разворуют, а сейчас брать нельзя, своруют же, сукины дети, или на выборы эти деньги пойдут», - сказал он.

Как подчеркнул М.ЧЕЧЕТОВ, неполучение следующего транша кредита МВФ не повлияет существенно на экономику Украины, на курс валют. По его словам, «больше влияет на валютный курс, на девальвацию гривни не то, будет выделен транш МВФ или нет, а то, что мы должны наблюдать публичные склоки между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО о том, кто провалил выполнение программы МВФ, кто не выполняет меморандум, кто деньги украл». «Вот это губительно для страны, для экономики», - добавил он.

По словам депутата, нужно сначала изгнать из власти «железной метлой и ЮЩЕНКО, и ТИМОШЕНКО, а тогда брать кредиты». «Они вместе пришли и вместе должны уйти, потому что это два сапога - пара», - считает М.ЧЕЧЕТОВ.