Эксперт: предложение доллара на межбанке увеличится

В ближайшее время можно ожидать увеличения предложения доллара на межбанковском валютном рынке.

Такое мнение УНИАН высказал советник председателя правления АБ «Укргазбанк», кандидат экономических наук Александр ОХРИМЕНКО.

Он сообщил, что динамика курса доллара на прошлой неделе проходила под влиянием ожидания покупки валюты для оплаты российского природного газа. Поэтому в начале прошлой недели гривня начала девальвировать. Хотя при этом объемы сделок только уменьшались. «Эта девальвация была вызвана не столько спросом и предложением, а в большей степени ожиданиями рынка. Но как только стала известна информация, что для расчета за природный газ валюта на межбанковском рынке не будет покупаться, произошло укрепление гривни. В результате после того, как курс доллара на межбанковском рынке вырос почти до 8,3 грн., к концу недели он упал до 8,17 грн.», - сообщил А.ОХРИМЕНКО.

По его словам, в ближайшую неделю курс доллара будет формироваться под влиянием спроса на валюту со стороны фармацевтов. «Не исключено, что гривня опять начнет девальвировать, как только увеличится покупка валюты для оплаты импортных контрактов на лекарства», - сказал эксперт.

При этом он считает, что сдерживающим фактором здесь может выступить роль правительства по централизованной покупке лекарств на международном рынке. «В целом ожидается, что гривня может опять девальвироваться до уровня 8,3 грн. Но если это и произойдет, то это будет временным явлением. В целом же и на межбанковском, и наличном рынке курс доллара будет стремиться к уровню 8 грн. Так как количество желающих продать валюту только увеличивается и будет увеличиваться в ближайшее время», - отметил. А.ОХРИМЕНКО.

Также он сообщил, что информация о решении ФРС и ЕЦБ не менять свои учетные ставки внесла определенную нестабильность в курсообразование евро/доллар, но в целом тенденция девальвации доллара продолжается. «В ближайшее время стоимость евро опять вернется к отметке 1,5 доллара и будет дальше дорожать. Экономика Европы оказалась более устойчивой к кризису, чем экономика США. За эту устойчивость доллар и расплачивается», - подчеркнул А.ОХРИМЕНКО.