Нацбанк 13 ноября проведет спецаукцион
По продаже швейцарских франков
Национальный банк Украины 13 ноября проведет специальный аукцион по продаже швейцарских франков.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Согласно сообщению, минимальная сумма заявки – 10 тыс. швейцарских франков. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. швейцарских франков коммерческий банк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. швейцарских франков может быть использован банком на другие цели.
Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.
Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционе 13 ноября, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», – отмечает НБУ.
Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 г. Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.
Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.
Операции по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляются исключительно на бесплатной основе.
Позже Нацбанк начал продавать валюту и физическим лицам – резидентам – субъектам предпринимательской деятельности.