Приостановка сотрудничества с МВФ ухудшит макропоказатели

Приостановка сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной негативно повлияет на макроэкономические показатели в ближайшие месяцы.

Об этом сказал в интервью агентству УНИАН народный депутат Олег ЗАРУБИНСКИЙ (фракция Блока Литвина), комментируя заявление директора-распорядителя МВФ Доминика СТРОСС-КАНА о том, что фонд возобновит работу с Украиной лишь после назначенных на январь 2010 года президентских выборов.

В то же время он заметил, что всегда “достаточно осторожно и даже скептически относился к сотрудничеству МВФ с той или иной страной”. По его словам, “еще ни одна страна, которая сотрудничала с МВФ, из кризиса не вышла”. “МВФ - это организация, которая работает для того, чтобы защитить своих доноров, а не реципиентов”, – сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

По его мнению, в МВФ есть достаточно “серьезные аналитики”, и не только экономические, потому у этой организации есть понимание того, что сегодня выделение следующего транша кредита “может быть использовано избирательными субъектами в Украине в свою пользу”.

По словам депутата, в МВФ, по-видимому, есть понимание того, что возможное выделение транша кредита может “быть использовано политическими силами, которые принимают участие в выборах, как теми, кто имеет доступ к этим траншам, так и другими, которые будут спекулировать на том, что правительству выделяются эти транши”.

О.ЗАРУБИНСКИЙ заметил, что в МВФ “политическое поле в Украине рассматривают как такое, которое не может обеспечить эффективного использования в период избирательной кампании” кредитных ресурсов.