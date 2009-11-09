Риск девальвации гривни до конца года остается высоким

Риск девальвации гривны до конца года остается высоким.

Об этом говорится в ежедневном обзоре финансовых рынков, подготовленном экспертами АБ «ИНГ Банк Украина».

Эксперты банка отмечают, что валютные резерв НБУ в октябре снизились всего на 1,5% – это наименьший показатель сокращения за последние четыре месяца.

«Мы полагаем, что спад девальвационных опасений в октябре, относительно сбалансированная внешняя торговля и отсутствие крупных выплат по внешним обязательствам привели к уменьшению объема валютных интервенций Нацбанка в прошлом месяце (в 4 раза меньше, чем в сентябре)» - говорится в обзоре.

Также отмечается, что достаточно умеренное сокращение объема валютных резервов позволяет НБУ выполнять требования МВФ и дает возможность в случае необходимости оказывать более активную поддержку гривне до конца года. В соответствии с требованиями МВФ, текущий уровень валютных резервов позволяет НБУ направить более 2 млрд. грн. на поддержание гривны в 2009 г.

Кроме того, эксперты «ИНГ Банк Украина» считают, что несмотря на относительную стабильность межбанковского валютного рынка в октябре, рост чистого объема покупки иностранной валюты на наличном валютном рынке может свидетельствовать о том, что та часть экономики, которая находится в тени, активизировала свои валютообменные операции на наличном валютном рынке вместо их осуществления на межбанковском рынке. Так, чистый объем покупки иностранной валюты на наличном рынке в относительно спокойном октябре повысился на 40% за месяц, по сравнению с сентябрем, когда волатильность на валютном рынке была значительно выше. При этом, объем валютообменных операций на безналичном валютном рынке был на 11,5% ниже, чем в сентябре.

«Поскольку мы по-прежнему не исключаем вероятности девальвации гривни в текущем году на фоне роста политической нестабильности, увеличения социальных расходов бюджета и возможной отсрочки получения очередного транша кредита от МВФ, мы ожидаем дальнейшего сокращения объема валютных резервов НБУ в текущем году. Мы сохраняем наш прогноз объема валютных резервов на уровне 26,9 млрд. долл. к концу года» - говорится в обзоре «ИНГ Банк Украина».