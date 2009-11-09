Томенко: в отказе Украине в очередном транше МВФ виноват Президент

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО (фракция БЮТ) считает, что отказ Международного валютного фонда предоставить Украине очередной транш кредита является следствием безответственной деятельности главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, политическая борьба в Украине, к сожалению, приобрела признаки доминирования политической ненависти своих оппонентов до такой степени, что в результате этого страдает украинская экономика и украинское общество.

Вице-спикер вспомнил политический анекдот: “Когда одного государственного деятеля спросили, готов ли он на определенные действия, которые приведут к проблемам жизни граждан Украины, тот ответил, что если исчезнет его политический оппонент, то пусть будет”.

Н.ТОМЕНКО отметил, что в последнее время ситуация перешла в ту стадию, когда философия борьбы политических оппонентов приводит к решениям, противоречащим национальным интересам.

Вице-спикер проинформировал, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО направил письмо в МВФ, в котором раскритиковал деятельность правительства. “Именно этим письмом Президент создал предпосылку для решения МВФ об отказе в выделении последнего транша”, - сказал он.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО напомнил, что ранее Президент отказался встретиться с делегацией миссии МФВ, которая посещала Украину, потом подписал закон о повышении социальных стандартов и направил письмо МВФ, где поставил под сомнение способность правительства эффективно распорядиться средствами очередного транша.

“Таким образом, последние решения МВФ предопределены исключительно деятельностью Виктора ЮЩЕНКО, и с грустью можно констатировать, что он добился определенного результата и помог главному политическому оппоненту на президентских выборах Юлии ТИМОШЕНКО. Но цена такой помощи может быть слишком серьезной для украинской экономики, украинского общества и Украины в целом”, - сказал вице-спикер.