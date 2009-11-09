Треть поляков расcчитывают не возвращать долги по кредитам

В Польше почти 50% граждан имеют задолженность перед банками за выданные кредиты на покупку товаров и оплату услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные Центра исследования экономического поведения.

26% поляков задерживают оплату своих кредитов, а 30% раcсчитывают, что им не придется возвращать долги.

«Одна треть респондентов не чувствует обязанности возвращать долг, поскольку рассчитывает на то, что ситуация сама собой решится», - отметил профессор Томаш ЗАЛЕШКЕВИЧ из Центра исследования экономического поведения.

По данным центра, который провел исследование в рамках акции «Наши долги», экономический кризис в стране ухудшил ситуацию с возвратом долгов польскими гражданами.

В рамках акции был создан портал, на котором размещены ответы на самые часто задаваемые вопросы людьми, у которых проблемы с выплатой ранее взятых кредитов.

Кроме того, 17 ноября инициаторы акции планируют провести «День без долгов», чтобы убедить должников в необходимости поиска компромиссного решения с кредиторами, а не пытаться скрыться от уплаты долгов.

Как сообщал УНИАН, стоимость «проблемных» банковских кредитов в Польше с начала года увеличилась на 70% - до 5,2 млрд. долл (по текущему курсу 2,9 злотых за доллар).

По данным Infomonitor, 1,5 млн. поляков задерживает оплату по кредитам более двух месяцев и более 1 млн. человек – более одного года.

Исследование GfK Polonia, проведенное по заказу издания Rzeczpospolita, свидетельствует, что каждый 11-й гражданин Польши выплачивает по кредитам более половины своих месячных доходов.

По данным экспертов, около 100 тыс. поляков имеет более десяти кредитов, а выплаты по ним превышают их месячных доход.

Единственным способом погашения долгов для них является привлечение очередных кредитов. Их средний долг, по данным экспертов, составляет около 30 тыс. долл.

Аналитики прогнозируют рост проблемной задолженности перед банками из-за ожидаемого роста безработицы и массовую продажу весной 2010 года недвижимости поляков, которые не в состоянии оплачивать ипотеку.