Кабмин сегодня завершит перевод денег в регионы

Сегодня Кабинет министров планирует завершить перевод денежных средств в регионы Украниы для оплаты сверхнормативной работы врачей в условиях эпидемии гриппа и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на брифинге в Луцке после посещения Волынской областной инфекционной больницы.

«Сегодня как раз правительство заканчивает перевод денег, необходимых для того, чтобы создать премиальный фонд для врачей, медицинского персонала, чтобы можно было заплатить им за сверхнормативную работу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер не уточнила общую сумму этих средств, отметив, что еще не из всех областей поступили заявки о необходимых объемах средств.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что после перевода в области деньги врачам будут распределяться непосредственно в лечебных учреждениях в зависимости от объемов переработки.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что уже в понедельник, 9 ноября, Кабинет министров выделит средства для оплаты сверхнормативной работы врачей в условиях эпидемии гриппа.