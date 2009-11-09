Госфинуслуг будет контролировать бюро кредитных историй

Кабинет министров Украины передал функции по регулированию деятельности бюро кредитных историй от Министерства юстиций Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

Это предусмотрено постановлениями КМУ №1174-00 и №1174 от 4 ноября.

Так, Кабмин признал утратившим силу постановление №1174 от 7 декабря 2005 года, которым Минюст признавался уполномоченным органом государственного регулирования деятельности бюро кредитных историй.

При этом КМУ внес изменения в перечень органов лицензирования, согласно которым функции по сбору, обработке, хранению, защите, использованию информации, которая составляет кредитную историю, возлагаются на Госфинуслуг.