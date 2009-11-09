Госфинуслуг будет контролировать бюро кредитных историй
16:50, 09 ноября 2009Финансы
0
Ранее занимался Минюст...
Кабинет министров Украины передал функции по регулированию деятельности бюро кредитных историй от Министерства юстиций Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.
Это предусмотрено постановлениями КМУ №1174-00 и №1174 от 4 ноября.
Так, Кабмин признал утратившим силу постановление №1174 от 7 декабря 2005 года, которым Минюст признавался уполномоченным органом государственного регулирования деятельности бюро кредитных историй.
При этом КМУ внес изменения в перечень органов лицензирования, согласно которым функции по сбору, обработке, хранению, защите, использованию информации, которая составляет кредитную историю, возлагаются на Госфинуслуг.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter