Янукович: Кабмин “провалил” сотрудничество с МВФ

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что действующее правительство “провалило” сотрудничество с Международным валютным фондом из-за непрозрачности своих действий.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении В.ЯНУКОВИЧА по поводу решения МВФ о продолжении сотрудничества с Украиной только после завершения президентских выборов.

“Эта власть обанкротила страну. Мы предупреждали, что выполнение соглашений с МВФ будет провалено из-за непрозрачности действий правительства Украины, из-за того, что правительство вместо того, чтобы использовать деньги МВФ на развитие производства, просто прикрывает этими заимствованиями бюджетные дыры и использует деньги МВФ для пиар-акций ТИМОШЕНКО”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ и подчеркнул, что “искоренит подобную практику”.

“Мы возобновим отношения с МВФ. Но на прозрачной, взаимовыгодной основе. Мы будем использовать внешние заимствования на возрождение экономики и промышленного производства, на возобновление и создание рабочих мест”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил, что Фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов.

Сегодня, 9 ноября, МВФ обнародовал заявление, где речь идет о готовности к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.