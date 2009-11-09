Поступление акциза в Сводный бюджет увеличилось на 80%

В Сводный бюджет Украины в октябре текущего года поступило акцизного сбора с произведенных в Украине товаров 1,798 млрд. грн., что на 80% больше соответствующего прошлогоднего показателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Отмечается, что рост поступлений акцизного сбора в октябре т.г., сравнительно с аналогичным периодом 2008 года, состоялся за счет:

увеличения поступлений акцизного сбора с ликеро-водочной продукции на 27,7% (+ 93,7 млн. грн.) – до 432,1 млн. грн.;

винодельной продукции на 28,7% (+ 8,4 млн. грн.) – до 37,9 млн. грн.;

пива – на 73% (+ 49,1 млн. грн.) – до 116,2 млн. грн.;

табачной продукции – на 134% (+ 528,0 млн. грн.) – до 920,9 млн. грн.;

транспортных средств – на 13,9% (+ 1,4 млн. грн.) – до 11,8 млн. грн.;

бензинов моторных – на 107,3% (+ 106,5 млн. грн.) – до 205,8 млн. грн.;

других нефтепродуктов – на 33,2% (+ 17,1 млн. грн.) – до 68,7 млн. грн.

Сообщается также, что в январе – октябре т.г. в Сводный бюджет Украины мобилизовано акцизного сбора с произведенных в Украине товаров на сумму 14 023 млрд. грн., что на 67,6% больше, чем за соответствующий период 2008 г.