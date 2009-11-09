Немыря: Слова Стросс-Кана были ошибочно интерпретированы СМИ

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ заявляет о том, что слова исполнительного директора МВФ Доминика СТРОСС-КАНА о прекращении сотрудничества МВФ с Украиной до окончания президентских выборов были ошибочно интерпретированы СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник.

Ссылаясь на свой телефонный разговор с Д.СТРОСС-КАНОМ, Г.НЕМЫРЯ сказал: «Он утверждает, что его интервью, которое он дал во время встречи с министром финансов Большой двадцатки в Шотландии, было ошибочно интерпретировано».

По его словам, представитель МВФ уверил, что фонд заинтересован в продолжении сотрудничества с Украиной, однако это будет сделано после того, как представители украинской власти достигнут между собой консенсуса по поводу дальнейшей реализации программы сотрудничества. Среди основных проблем в этом направлении, по словам Г.НЕМЫРИ, МВФ называет недавно принятый Верховной Радой и подписанный Президентом Украины закон о повышении социальных стандартов.

Вице-премьер заявил, что завтра будет созван мониторинговый комитет уполномоченных представителей правительства, Нацбанка и Президента Украины, на котором будут обсуждаться возможности дальнейшего сотрудничества с МВФ.

По словам Г.НЕМЫРИ, о неправильной интерпретации слов Д.СТРОСС-КАНА пресс-служба МВФ также намерена сделать свое заявление.

Как сообщал УНИАН, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Украине сегодня обнародовало разъяснение текущих отношений МВФ с Украиной, в котором подчеркивается, что фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти. «Как мы говорили, МВФ готов к сотрудничеству с властью Украины, едва лишь будет обеспечен такой консенсус», - отметил директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН в интервью «Ройтерс».

Справка УНИАН. Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.