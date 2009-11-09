Крупнейшие банки Уолл-стрит выплатят бонусы на 29,7 млрд долл.

Банки Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co., удержавшиеся на плаву во время финансового кризиса, могут выплатить рекордные бонусы по итогам года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По прогнозам аналитиков, ежегодные премии топ-менеджерам крупнейших банков Уолл-стрит могут составить $29,7 млрд, что на 60% выше, чем в прошлом году.

По расчетам экспертов, каждый из 119 тысяч топ-менеджеров трех банков получит около 250,4 тысячи долларов, что в 5 раз превышает средний доход домохозяйств США.