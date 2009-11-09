Крупнейшие банки Уолл-стрит выплатят бонусы на 29,7 млрд долл.
17:50, 09 ноября 2009Финансы
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Каждый из 119 тыс. топ-менеджеров получит 250 тыс долл.
Банки Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co., удержавшиеся на плаву во время финансового кризиса, могут выплатить рекордные бонусы по итогам года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По прогнозам аналитиков, ежегодные премии топ-менеджерам крупнейших банков Уолл-стрит могут составить $29,7 млрд, что на 60% выше, чем в прошлом году.
По расчетам экспертов, каждый из 119 тысяч топ-менеджеров трех банков получит около 250,4 тысячи долларов, что в 5 раз превышает средний доход домохозяйств США.
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