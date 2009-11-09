Цена золота бьет рекорды

Золото в понедельник установило новый ценовой рекорд - выше 1100 долл. за унцию благодаря снижению курса доллара из-за ожиданий сохранения низких процентных ставок в США.

На 14.46 по киевскому времени золото подорожало до $1108,80 за унцию с $1.096,30 при закрытии торгов в пятницу, ранее достигнув рекордного уровня $1109,15.

На прошлой неделе золото подорожало на 5%, несколько раз обновив исторический максимум, при поддержке слабого доллара и новости о продаже Международным валютным фондом 200 тонн золота центробанку Индии, передает Reuters.