Межбанк: доллар незначительно вырос

Сегодняшние торги по паре гривня - доллар стартовали с отметок 8,1200/8,1700 грн./долл., к полудню цены составили 8,1713/8,2050 грн./долл. и на момент закрытия скорректировались на уровне 8,1700/8,2000 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте компании «Укрдилинг».

Национальный банк Украины на рынок не выходил.

Российский рубль котировался банками по 0,2800/0,2830 грн./рубль, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0,2820/0,2850 грн./рубль. Торги по евро стартовали с отметок 12,1458/12,2206 грн./евро. К 11:00 цены слегка поднялись (12,1800/12,2255 грн./евро) и на момент закрытия торговой сессии цены вышли на 12,2435/12,3035 грн./евро (максимальный средний курс был зафиксирован в 13:29 - (12,2700/12,3067 грн./евро), а минимальный средний – в 10:00 (12,1458/12,2206 грн./евро).