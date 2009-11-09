Литвин: На будущей неделе ВР рассмотрит проект бюджета-2010
Несмотря на блокирование
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что на будущей неделе парламент рассмотрит проект Государственного бюджета на 2010 год, невзирая на блокирование этого вопроса.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.
"Сейчас сознательно блокируется процесс рассмотрения Госбюджета”, - подчеркнул спикер.
В.ЛИТВИН отметил, что из 33-х членов парламентского Комитета по вопросам бюджета по два депутата представляют фракции КПУ и «Блока Литвина», семь – фракцию НУ-НС, «а остальные – представители двух крупнейших фракций, которые не являются в последнее время на заседания комитета».
«Партии регионов принятие бюджета не нужно, поскольку только такое положение вещей дает дополнительные основания для критики своих политических оппонентов, - подчеркнул В.ЛИТВИН. - Другой политической силе бюджет не нужен также, потому что в случае его принятия нужно дать ответ на все те обещания, которые уже озвучены и зафиксированы в соответствующих постановлениях правительства, и которые, в частности, касаются повышения зарплат отдельным категориям граждан».
«Имеем парадоксальную ситуацию: с одной стороны, есть обращение правительства перенести рассмотрение программы экономико-социального развития на 2010 год, утверждение которой должно предшествовать рассмотрению проекта бюджета, а с другой стороны – заявления, что бюджет не будет принят», - отметил В.ЛИТВИН.
Руководитель парламента заявил, что на будущей неделе, «какое бы сопротивление этому ни оказывали и как бы ни затягивали рассмотрение вопроса о бюджете, он будет рассмотрен». По его словам, на сегодняшний день депутатские фракции и отдельные парламентарии внесли уже более 1 тысячи поправок к проекту бюджета, которые будут направлены правительству.