Украина ведет переговоры с ЕК о выделении 610 млн. евро

Украина ведет переговоры с Еврокомиссией о выделении 610 млн. евро для поддержания макрофинансовой стабильности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, планируется, что средства будут выделены в два этапа. Так, объем выделения средств в размере 110 млн. евро уже прошел согласование, и единственным условием его предоставления является продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Другая часть средств на сумму 500 млн. евро должна пройти согласование в Европарламенте.

По словам Г.НЕМЫРИ, Украина надеется на предоставление указанных средств в конце 2009 – начале 2010 гг.