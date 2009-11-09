Украина ведет переговоры с ЕК о выделении 610 млн. евро
18:50, 09 ноября 2009Финансы
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Для поддержания стабильности
Украина ведет переговоры с Еврокомиссией о выделении 610 млн. евро для поддержания макрофинансовой стабильности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, планируется, что средства будут выделены в два этапа. Так, объем выделения средств в размере 110 млн. евро уже прошел согласование, и единственным условием его предоставления является продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Другая часть средств на сумму 500 млн. евро должна пройти согласование в Европарламенте.
По словам Г.НЕМЫРИ, Украина надеется на предоставление указанных средств в конце 2009 – начале 2010 гг.
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