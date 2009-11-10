МВФ заявляет, что готов к сотрудничеству с Украиной

Международный валютный фонд (МВФ) готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.

Такое разъяснение текущих отношений МВФ с Украиной содержится в сообщении представительства МВФ в Украине, переданном агентству УНИАН.

Отмечается, что глава Миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ в интервью, обнародованном на сайте МВФ, заявила, что благодаря реализации программы удалось стабилизировать чрезвычайно сложную экономическую ситуацию в Украине. Эта стабильность играет определяющий вес в обеспечении благосостояния украинского народа.

Директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН, в свою очередь, в интервью «Ройтерс» отметил важность достижения в Украине полного консенсуса, включительно с исполнительной ветвью власти, который является необходимым для успешного внедрения экономической программы, поддерживаемой финансированием со стороны МВФ, на будущее. «Как мы говорили, МВФ готов к сотрудничеству с властью Украины, едва лишь будет обеспечен такой консенсус», - отмечается в сообщении.

В представительстве МВФ УНИАН подчеркнули, что МВФ в вопросе сотрудничества с Украиной никоим образом не привязывается к дате президентских выборов, и все будет зависеть только от того, как быстро украинской власти удастся достичь вышеуказанного консенсуса.

Как сообщал УНИАН, с 12 по 24 октября т.г. миссия МВФ находилась в Киеве. Эксперты МВФ оценивали выполнение показателей критериев эффективности программы stand-by согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 23 июля т.г., подписанному между Украиной и МВФ.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что закон о повышении соцстандартов будет ветирован Президентом Украины, поскольку он противоречит программе сотрудничества.

30 октября Президент В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

7 ноября директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что Фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.