ЕС может ужесточить правила выдачи госгарантий банкам

Европейский Союз (ЕС) может постепенно ужесточить правила выдачи госгарантий банковскому сектору, начиная с середины 2010 года, по мере улучшения ситуации на рынках, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект доклада, подготовленного регулирующими органами ЕС, сообщает РИА Новости. .

Правительства ЕС, которые уже предоставили 920 миллиардов евро в виде гарантий после банкротства Lehman Brothers Holdings Inc. в 2008 году, что усугубило зарождавшийся финансовый кризис, должны сделать национальные планы спасения экономик "менее привлекательными", приведя цену поддержки в соответствие с "рыночными условиями", говорится в документе.

Любые проявления государственной поддержки, как например гарантии Франции и Бельгии на 16,9 миллиарда долларов, предоставленные Dexia в прошлом году, не должны ставить под угрозу финансовую стабильность или стабильное восстановление экономики.

"Этот постепенный процесс будет учитывать изменения условий рынка и учитывать специфику каждого случая (необходимости получения госгарантий - ред.)", - говорится в проекте отчета.