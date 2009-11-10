Эксперт: Фискальное давление на бизнес может усилиться

До конца года правительство будет прилагать усилия по извлечению финансовых ресурсов из государственных компаний, возможно и усиление общего фискального давления на бизнес.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ, комментируя вчерашнее заявление представителя Международного валютного фонда о приостановлении переговоров с Украиной по поводу получения четвертого транша по программе stand-by до конца президентских выборов.

Задержка с получением транша означает, что у правительства остается лишь один кредитор последней инстанции, Национальный банк Украины и Кабмин в течение ближайших недель усилит давление на НБУ в контексте финансирования бюджетного дефицита. «Правительство в оставшиеся два месяца 2009 г. будет также прилагать дополнительные усилия по извлечению финансовых ресурсов из государственных компаний, возможно и усиление общего фискального пресса на бизнес», - отмечено в комментарии.

По мнению эксперта, весна 2010 г. является наиболее вероятным временем получения четвертого транша.

Кроме того, по его словам, влияние данной новости на валютный рынок, в отличие от ситуации с предыдущими траншами, носит ограниченный характер. На сегодняшний день ситуация с финансированием платежного баланса до конца 2009 года уже не является такой катастрофической, какой она представлялась в конце 2008 года или же весной 2009 года. При этом резервы НБУ в чуть менее 28 млрд. долл. являются хорошей «страховкой» от возможных шоков. Межбанковский валютный рынок в целом сбалансирован с точки зрения соотношения спроса и предложения иностранной валюты. А многие участники рынка уже заложили перенос четвертого транша на следующий год в свои ожидания.

«При этом откладывание кредита от МВФ, в какой-то мере, даже снижает потенциальное давление на гривню», - считает А.БЛИНОВ. Дело в том, что залогом нынешней стабильности гривни относительно доллара является резкое сужение объема гривневых ресурсов в экономике. В случае прихода транша от МВФ, данные средства были бы полностью использованы на бюджетные цели, в том числе и на финансирование предвыборных повышений «социалки». То есть, расходование четвертого транша, по своей сути, являлось бы денежной эмиссией, когда в экономику вбрасывались бы дополнительные 32-33 млрд. грн. (эквивалент четвертого транша в национальной валюте). Через бюджет эти деньги расползлись бы среди множества экономических агентов, и впоследствии значительная их часть могла бы выйти на валютный рынок, ухудшая позиции гривни. Так что откладывание четвертого транша на послевыборный период в какой-то степени даже благоприятствует поддержке гривни», - отметил А.БЛИНОВ.

Также, по мнению эксперта, в ближайшие месяцы главными возмутителями спокойствия на валютном рынке будут психологические факторы, связанные с обострением предвыборной борьбы и фактическим бюджетным кризисом.

Как сообщал УНИАН, с 12 по 24 октября т.г. миссия МВФ находилась в Киеве. Эксперты МВФ оценивали выполнение показателей критериев эффективности программы stand-by согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 23 июля т.г., подписанному между Украиной и МВФ.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что закон о повышении соцстандартов будет ветирован Президентом Украины, поскольку он противоречит программе сотрудничества.

30 октября Президент В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

7 ноября директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что Фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года.

Представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Украине сегодня обнародовало разъяснение текущих отношений МВФ с Украиной, в котором подчеркивается, что фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти. «Как мы говорили, МВФ готов к сотрудничеству с властью Украины, едва лишь будет обеспечен такой консенсус», - отметил директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН в интервью «Ройтерс».

Справка УНИАН. Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.