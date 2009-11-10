Доллар укрепился к евро

Доллар США укрепился к евро на 0,1% на торгах в Азии, однако фундаментально остается под давлением. Европейская валюта торговалась на отметке $1,4980 - ниже уровней понедельника, когда был протестирован рубеж в $1,5020, сообщает k2kapital.

Пара доллар/иена торговалась в боковом тренде: за $1 давали 90,03 иены. Евро "похудел" против японской валюты на 0,1% - до 134,75 иены, после того как на торгах в понедельник укрепился более чем на 1%.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют повысился на 0,1% до 75,110 на фоне небольшой фиксации прибыли по евро. Американская валюта торгуется к корзине вблизи 15-месячного минимума.