В Германии принята программа сокращения налогов

Правительство ФРГ в понедельник приняло программу сокращения налогов на сумму 6,1 млрд евро в 2010 году, сообщает агентство Bloomberg. Таким образом, новое правительство страны выполняет свои обещания, данные перед сентябрьскими выборами.

Эти меры вступят в силу лишь после того, как будут одобрены правительствами 16 германских земель, некоторые из которых выражали недовольство ожидаемым сокращением доходов бюджета.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил об уверенности в том, что программа начнет действовать с 1 января следующего года.

Как ожидается, к 2012 году сокращение налогов достигнет 8,9 млрд евро.

В июне этого года правительство Германии уже урезало налоги на 10 млрд евро.