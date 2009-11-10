Пекин просит США поддерживать курс доллара

Пекин призывает США стабилизировать свою экономику и поддерживать стабильный курс национальной валюты в интересах КНР и всего мира, заявил во вторник в Пекине официальный представитель МИД Китая Цинь Ган, сообщает РИА Новости

"Мы надеемся, что в нынешних условиях власти США по мере преодоления вызванных финансовым кризисом трудностей будут еще больше стараться обеспечить стабильность своей экономики и поддерживать стабильный курс американского доллара", - сказал представитель МИД КНР. По его замечанию, это будет служить интересам не только США, но и Китая и всего остального мира.

Комментарий китайского дипломата последовал на просьбу представить реакцию КНР на слова американского президента Барака Обамы по вопросу курса китайской валюты. Ранее в понедельник Обама заявил, что США продолжат добиваться от Пекина более справедливого обменного курса.

Администрация США ранее многократно обвиняла Пекин в искусственном занижении стоимости юаня по отношению к доллару. Несмотря на то, что в последнее время эти обвинения прекратили носить столь категоричный, как при администрации Буша, характер, Обама сообщил в понедельник, что этот вопрос будет поднят в ходе переговоров с китайским руководством во время его визита в Китай 15-18 ноября.

"Китай многократно выражал свою позицию по этому вопросу", - напомнил в этой связи китайский дипломат. Он подчеркнул, что власти КНР продолжат совершенствовать обменный курс юаня, который бы отвечал интересам рынка страны.

"Мы важные партнеры друг для друга, в торгово-экономических отношениях мы заинтересованы друг в друге, зависим друг от друга", - охарактеризовал Цинь Ган китайско-американские отношения.

Дипломат уточнил при этом, что в торговых отношениях двух стран в настоящее время существует ряд вопросов, но Пекин надеется, что США приложат достаточные усилия для их решения.