НБУ: Убытки украинских банков составили 18,2 млрд. грн.

Убытки украинских банков по итогам января-октября 2009 года составили 18,2 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Доходы банков за указанный период составили 119,8 млрд. грн., в том числе процентные доходы – 101,7 млрд. грн., комиссионные – 13,6 млрд. грн.

Расходы банков составили 138 млрд. грн., из них процентные расходы – 56 млрд. грн., отчисления в резервы – 51,7 млрд. грн., комиссионные расходы – 2,5 млрд. грн.

По состоянию на 1 ноября т.г. собственный капитал банков составил 126,9 млрд. грн., или 14,5% пассивов банков. При этом оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 86,9% от капитала; дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, – 0,3%; эмиссионная разница – 5%; общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков – 13,4%; результаты прошлых лет – 0,5%; результаты отчетного года, ожидающие утверждения, – 0,1%; результаты текущего года – «минус» 14,3%; результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании – 8,1%.

Обязательства банков по состоянию на 1 ноября 2009 года составили 748,7 млрд. грн.

Средства физических лиц составляют 203 млрд. грн., или 27,1% общего объема обязательств, средства субъектов хозяйствования – 112,8 млрд. грн., или 15,1%.

Срочные средства физических лиц составляют 154,6 млрд. грн., или 76,2% от общей суммы средств населения, а средства по требованию – 48,4 млрд. грн., или 23,8%.

По состоянию на 1 ноября 2009 года активы банков составили 875,6 млрд. грн., общие активы – 974,2 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 77,1%.

По состоянию на 1 ноября 2009 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков, в том числе 173 банка (93,5% от общего количества банков, имеющих лицензию) представляют собой акционерные общества, из них 96 банков (или 51,9%) – открытые акционерные общества, 4 банка (2,2%) – закрытые акционерные общества, 72 банка (38,9%) – публичные, 1 банк (0,5%) – частное), 12 банков (6,5%) – общества с ограниченной ответственностью.

В состоянии ликвидации находятся 12 банков, из них 9 банков ликвидируются по решениям НБУ, 3 – по решениям хозяйственных (арбитражных) судов.