Киевляне оплатили в бюджет Украины свыше 44,3 млрд. грн. налогов

Киевляне за 10 месяцев текущего года оплатили в Сводный бюджет Украины свыше 44,3 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве.

В частности, в январе – октябре 2009 года по налогам, сборам, другим обязательным платежам, которые контролируются ГНА в г. Киеве, в Сводный бюджет Украины налогоплательщиками столицы оплачено 44 миллиарда 384 миллиона 965 тысяч гривен. Эта сумма на 5,8% превышает соответствующий показатель прошлого года и вследствие этого бюджет дополнительно получил 2 миллиарда 442 миллиона 25 тысяч гривен.

При этом, в Государственный бюджет Украины налогоплательщиками оплачено 34 миллиарда 733 миллиона 259 тысяч гривен, что составляет почти 39% всех поступлений Украины. Прирост к показателям в прошлом году составляет 9,6%, или 3 миллиарда 35 миллионов 66 тысяч гривен. Рост поступлений достигнут благодаря налогу на прибыль предприятий – рост на 30,2%, налога на добавленную стоимость из произведенных в Украине товаров – на 1,1%; акцизному сбору из произведенных в Украине товаров – на 79,7% и т. п.

В бюджет столицы в январе – октябре 2009 года налогоплательщиками столицы оплачено свыше 9,6 миллиардов налогов, сборов и обязательных платежей.