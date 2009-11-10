Обама: курс юаня занижен

Во время визита в Китай Президента США Барака Обамы будет затронута тема искусственного занижения курса юаня, передает Reuters.

Говоря о запланированном на следующую неделю визите в КНР, глава Белого дома указал, что этот вопрос будет одним из главных на переговорах с китайским руководством.

По словам Б.Обамы, американские производители утверждают, что власти Китая искусственно удерживают юань на низком уровне, что способствует увеличению продаж китайских товаров на американском рынке и, наоборот, препятствует продажам американских товаров на китайском.

Данная ситуация, по мнению экономистов, приводит к возникновению дисбаланса в экономике и, как следствие, к значительному торговому дефициту США и профициту КНР.

Как считает Reuters, в настоящее время Б.Обама пока успешно борется с определенными бизнес-кругами США, которые требуют, чтобы он официально объявил, что КНР занимается манипуляциями с валютой. Вместо этого американский лидер заявляет, что у США и КНР много общего, в частности, Китай является держателем значительного количества американских долларов и поэтому заинтересован в нормальном развитии американской экономики. Исходя из этого тезиса, Б.Обама намерен решать вопрос валютной диспропорции. Вместе с тем, Президент США дал понять, что "озабоченность американских производителей обоснована, и разговор на эту тему станет очень важной частью предстоящих переговоров".

Напомним, визит Президента США Б.Обамы в Китай совершается на фоне, как говорят некоторые аналитики, начинающейся торговой войны между двумя странами. США считают, что Китай ведет демпинговую ценовую политику, и уже повысили импортные пошлины на целый ряд китайских товаров, таких как трубы и шины. Китай же выступает резко против этого и заявляет, что подобные действия противоречат принципам ВТО и обязательствам, которые взяли на себя США.