В Гостаможслужбе открывается прямая телефонная линия
12:36, 10 ноября 2009Финансы
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По вопросам таможенного дела
Сегодня в Гостаможслужбе Украины с 16.00 до 17.00 будет проводиться прямая телефонная линия по проблемным вопросам таможенного дела.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, все желающие будут иметь возможность задать вопрос председателю Гостаможслужбы и его заместителям по многоканальному телефону (44) 481-18-01.
Прямая линия в 2009 году будет работать каждый вторник с 16.00 до 17.00.
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