В Гостаможслужбе открывается прямая телефонная линия

Сегодня в Гостаможслужбе Украины с 16.00 до 17.00 будет проводиться прямая телефонная линия по проблемным вопросам таможенного дела.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, все желающие будут иметь возможность задать вопрос председателю Гостаможслужбы и его заместителям по многоканальному телефону (44) 481-18-01.

Прямая линия в 2009 году будет работать каждый вторник с 16.00 до 17.00.