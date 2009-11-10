ВБ: рубль укрепится в 2010 году

Всемирный банк прогнозирует незначительное укрепление рубля в 2010 году и связывает это с более высокими, чем у российского правительства, прогнозными ценами на нефть, заявил во вторник на презентации доклада ВБ об экономике России экономист банка Сергей Улатов, сообщает РИА Новости.

"У нас нет прогноза, есть допущение. Мы предполагаем небольшое, незначительное укрепление рубля", - сказал Улатов, напомнив, что в проекте федерального бюджета-2010, принятом Госдумой в первом чтении, прогнозируется ослабление курса рубля в следующем году.

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Улатов уточнил, что оценки Всемирного банка по укреплению рубля основаны на более высоких, чем у правительства прогнозных оценках по цене на нефть на следующий год.

В результате, по его словам, ВБ прогнозирует больший приток капитала на следующий год и более значительное положительное сальдо платежного баланса.

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Согласно оценке ВБ, среднегодовая цена на нефть в 2010 году составит 75,3 доллара за баррель, тогда как в прогноз бюджета заложена цена на нефть в 59 долларов за баррель.

Между тем, он уточнил, что на месте правительства также закладывал бы в бюджет более консервативные оценки.