9 из 10 банков США выполнили требования ФРС

Федеральная резервная система США в понедельник объявила о том, что девять из десяти крупнейших банков, которым было приказано увеличить свои капитальные резервы в мае, достигли или превысили требования властей. Единственным исключением стала компания автокредитор GMAC Financial Services, который продолжает вести переговоры по новому привлечению средств, сообщает k2kapital.

Нарастить капитал крупнейшие банки сумели за счет размещения обыкновенных акций на $39 млрд., привилегированных бумаг и аналогичных инструментов - на $23 млрд., продажи подразделений и активов - на $9 млрд.

Напомним, что ФРС США провела стресс-тесты 19 крупнейших кредитных учреждений и заключила, что 10 из них необходимо увеличить собственный капитал на общую сумму $74,6 млрд., чтобы избежать роста кредитной просрочки в случае дальнейшего экономического спада.