Шлапак: Ющенко подпишет изменения к госбюджету-2009

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет закон об изменениях в государственный бюджет на 2009 год относительно повышения социальных стандартов как только настоящий документ поступит в Секретариат главы государства.

Об этом в эфире «5-го канала» заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента в Кабинете министров Украины Александр ШЛАПАК, сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики СП.

«Мы сегодня контактировали с Аппаратом Верховной Рады. К сожалению, документ пошел по длинному кругу. Сейчас он опять находится в комитете бюджетном, а отношение бюджетного комитета к данному закону известно. Не знаю, как долго он там пробудет, хочется, чтобы он как можно скорее пришел, вернулся к Президенту», - сказал А.ШЛАПАК.

Он также заверил, что на протяжении суток настоящий документ будет подписан, поскольку «в нем нет никаких сложностей, документ чрезвычайно простой». «В документе три цифры, которые необходимо закрепить как закон, и начать немедленно задним числом, хочу это подчеркнуть, как в законе сказано, с 1 ноября выплаты людям повышенных зарплат и повышенных пенсий, самым бедным слоям населения», - отметил А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Верховная Рада приняла в целом закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" относительно обеспечения выплаты пенсий и социальных стандартов в повышенном размере. Закон направлен на обеспечение своевременного осуществления пенсионных выплат и выплаты помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям в установленных законодательством размерах. Законом Украины "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы" с 1 ноября 2009 года повышен прожиточный минимум на одного человека до 701 гривни, а для нетрудоспособных лиц – до 573 гривен. В связи с чем возникла дополнительная потребность в средствах Пенсионного фонда Украины на выплату пенсий в текущем году в объеме 717 млн. гривен и выплата социальной помощи в сумме 100 млн. гривен.

Законом предусматривается определить источником покрытия дополнительной потребности в ресурсах Пенсионного фонда Украины средства государственного бюджета и увеличить расходы государственного бюджета по программе "Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий" на сумму 717 млн. гривен; увеличить объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям на 100 млн. гривен.

Увеличение расходов по этим бюджетным программам предлагается осуществить за счет уменьшения на соответствующую сумму, предусмотренного законом объема финансирования расходов на обслуживание внутреннего государственного долга, учитывая фактическую экономию ресурса на указанные цели.

В то же время, фракция БЮТ обратилась с требованием к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ не подписывать данный закон, поскольку он был принят с нарушением Регламента ВР.