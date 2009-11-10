Чистая прибыль Allianz SE достигла 1,32 млрд. евро

Германия. Чистая прибыль Allianz SE (крупнейшая европейская страховая компания) в третьем квартале 2009 года увеличилась до 1,32 млрд. евро (1,98 млрд. долл.), тогда как годом ранее этот показатель составляла 545 млн. евро.

В прошлом году Allianz SE была в тяжелом состоянии. Поговаривали, что компанию может постичь печальная судьба коллег из США. Но правительственные меры по поддержанию страховых компаний оказались своевременными и правильными. Сейчас понятно, что данная компания выйдет из кризиса мощной финансовой структурой.