Падение ВВП Латвии в 3 кв. составило 18,4%

13:22, 10 ноября 2009
Финансы
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Латвия. Падение ВВП страны в третьем квартале 2009 года составило 18,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале 2009 года падение ВВП Латвии к прошлому году составило 18,7%.

Среди европейских стран Латвия наиболее сложно переживает кризис. Во многом сказывается резкий рост экономики после  вступления страны в ЕС, когда многие промежуточные успехи воспринимались как глобальные.

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