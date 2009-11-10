Падение ВВП Латвии в 3 кв. составило 18,4%
13:22, 10 ноября 2009Финансы
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Латвия. Падение ВВП страны в третьем квартале 2009 года составило 18,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале 2009 года падение ВВП Латвии к прошлому году составило 18,7%.
Среди европейских стран Латвия наиболее сложно переживает кризис. Во многом сказывается резкий рост экономики после вступления страны в ЕС, когда многие промежуточные успехи воспринимались как глобальные.
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