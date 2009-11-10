В Украине объем гривневых депозитов сократился на 2,9%, валютных - вырос на 2,6%

Украина. По итогам октября 2009 года общая сумма банковских депозитов уменьшилась на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем текущего года. Объем гривневых депозитов сократился на 2,9%, объем валютных депозитов - вырос на 2,6%.

Долларизация экономики Украины продолжается. Это крайне опасная тенденция, так как коммерческие банки накапливают большие объемы валюты, не имея четких перспектив относительно ее будущего.