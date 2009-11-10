Рыночный сбор будет отменен без замены другими налогами

Правительство будет добиваться отмены рыночного сбора без замены на дополнительные налоги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ по результатам рабочей встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Рыночный сбор, так или иначе, будет отменен. Это окончательная позиция», - подчеркнула народный депутат Украины от БЮТ. По ее словам, правительство намерено инициировать отмену рыночного сбора без замены его на какие-либо дополнительные налоги. Соответствующий совместный законопроект Кабинета министров и парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства в ближайшее время будет зарегистрирован в парламенте.

«Сегодня рыночный сбор – абсолютно неэффективный инструмент, доставшийся в наследство от командно-административной системы экономики. Убеждена, что дальнейшее его существование в условиях, когда лишь треть собираемой суммы доходит до бюджета – ничем не оправдано», - подчеркнула она.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, из почти 2 млрд. грн. собираемого рыночного сбора в бюджет попадает лишь 490 млн. грн. «Государство не должно и не может быть менеджером «теневого сектора». Эта «кормушка» должна быть ликвидирована несмотря на все попытки заинтересованных лиц в ее сохранении», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров внес в Верховную Раду Украины законопроект (регистрационный №5233 от 23 октября), которым предлагается отменить рыночный сбор и обложить 15-процентным налогом превышение физическим лицом-предпринимателем - плательщиком единого налога годовой выручки в сумме 500 тыс. грн.

В проекте закона отмечается, что «в случае, если в налоговом (отчетном) периоде объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), полученной физическим лицом-предпринимателем - плательщиком единого налога, превышает 500 тыс. грн. в год, сумма такого превышения облагается налогом согласно ставке в размере 15%. При этом уплата данных средств дает право физическому лицу-предпринимателю оставаться на упрощенной системе налогообложения в последующих налоговых (отчетных) периодах текущего календарного года».