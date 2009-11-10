Fitch может понизить рейтинг Великобритании

Великобритания имеет самые высокие шансы на понижение кредитного рейтинга среди всех четырех стран, имеющих рейтинг "AAA", заявил во вторник представитель международного рейтингового агентства Fitch Ratings, передает Рейтер

Дэвид Райли, глава глобальной аналитической группы Fitch по суверенным эмитентам, сказал в интервью телевидению Рейтер, что возможность понижения рейтинга Великобритании самая высокая среди стран, которым присвоен рейтинг "AAA". Помимо Великобритании, это США, Германия и Франция.

"Ясно, что способность Великобритании поддерживать большой дефицит госбюджета и уровень государственного долга без повышения процентных ставок и оказания значительного давления на фунт стерлингов намного слабее, чем в случае с США", - отметил Райли.

"Если в Великобритании будет принят еще один план фискальных стимулов, то рейтинг Великобритании окажется под угрозой".

По прогнозам Международного валютного фонда, дефицит британского бюджета составит в 2009 году 11,6 процента, что сделает его вторым по величине среди стран "Большой двадцатки".

Комментарии Райли привели к ослаблению фунта, упавшего до $1,6616.