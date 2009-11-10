ВБ: по итогам года ВВП в РФ сократится 8,7%

Всемирный банк прогнозирует сокращение ВВП в России по итогам 2009 г на уровне 8,7%. Такие данные приводятся в докладе Всемирного банка о ситуации в экономике России, передает ПРАЙМ- ТАСС.

"Основываясь на последних статистических данных, мы прогнозируем сокращение ВВП на 8,7% в 2009 г, несмотря на повышение закладываемых в прогноз цен на нефть. При этом в 2010 г прогнозируется рост в 3,2%", - говорится в материалах организации.

Всемирный банк сохраняет неизменной оценку, согласно которой во втором квартале 2009 г падение экономики достигло дна, после чего во второй половине 2009 г ожидается незначительное оживление экономической деятельности частично за счет восстановления мирового спроса и мировой финансовой системы, и роста цен на нефть.