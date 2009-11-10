Минюст: свыше 2,5 тыс. главам фирм запрещено выезжать за границу

Украинские суды запретили 2,682 тыс. руководителей предприятий выезжать за границу из-за задолженности по выплате зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы передаем выписку из судебных решений органам пограничных служб, и это является основанием для отказа таким руководителям предприятий в выезде за пределы Украины даже при наличии виз и проездных билетов», - сказал Н.ОНИЩУК.

Министр юстиции уточнил, что государственная исполнительная служба в январе-сентябре 2009 года направила в украинские суды представления в отношении 8,878 тыс. руководителей предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы. «На данный момент 4 тыс. 866 таких представлений рассмотрено и удовлетворено 2682 представления», - добавил он.

По мнению Н.ОНИЩУКА обращение государственной исполнительной службы в суды является эффективной мерой влияния на тех руководителей, которые допускают задолженность по выплате заработной платы.