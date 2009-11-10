Число случаев гриппа A/H1N1 в России достигло 4,563 тысячи

Число случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в России достигло 4,563 тысячи, сообщила во вторник журналистам министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова. "Количество заболевших пандемическим гриппом составляет на сегодняшний день 4 тысячи 563 человека. Что касается конкретной цифры смертности от пандемического гриппа, мы пока ее не меняем",- сказала она.

Ранее официально сообщалось о 19 летальных случаях гриппа A/H1N1 в РФ. По словам Голиковой, еще идут лабораторные исследования, после которых данные по смертности могут поменяться. По словам министра, за девять месяцев 2008 года в России 484 человека умерли от сезонного гриппа и ОРЗ, а за девять месяцев 2009 года - 439 человек.

Накануне в России началась вакцинация против свиного гриппа: на первом этапе вакцину получат работники систем жизнеобеспечения: водо-, газо-, электроснабжения, а также связи. Затем прививку сделают учителям, медикам и студентам старших курсов. На последнем этапе вакцинацию пройдут дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Всего в РФ разработано четыре отечественных вакцины: одна "живая" в виде спрея для носа, в основе которой ослабленный вирус нового гриппа, и три инактивированные, содержащие "убитый" вирус.

К концу января 2010 года планируется произвести 43 миллиона доз вакцины, привить изначально планировалось 22 миллиона человек.