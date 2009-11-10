Госкомстат: Базовая инфляция в Украине в октябре составила 0,8%

Базовая инфляция в Украине в октябре т.г. против сентября составила 0,8%, с начала года – 13,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

При этом, в Госкомстате отметили, что в октябре 2008 года против сентября п.г. базовая инфляция составляла 1,3%, в январе-октябре 2008 г. – 17,1%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в октябре 2009 г. по отношению к сентябрю составила 0,9%, с начала года – 10,1%, к октябрю 2008 года – 14,1%, в январе–октябре 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - 16,5%.

Справка УНИАН. Инфляция в январе-октябре 2008 года, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, составила 25,8%, в октябре 2008 года к октябрю 2007 года – 23,2%, в октябре 2008 года к сентябрю 2008 года – 1,7%, в январе-октябре 2008 года (к декабрю 2007 года) – 18%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).