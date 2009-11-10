Moody's по-прежнему допускает понижение рейтингов банка «Надра»

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service продолжило пересмотр рейтингов ОАО КБ «Надра», начатый в феврале текущего года, в связи с неопределенностью будущего банка.

Об этом сообщается на сайте Moody`s.

В сообщении отмечается, что сегодня Национальный банк и правительство Украины рассматривают решения, касающиеся дальнейшей деятельности банка "Надра". При этом такие решения включают как возможную рекапитализацию банка правительством в случае успешной реструктуризации долгов, так и возможную ликвидацию финансового учреждения.

Как сообщалось, в феврале 2009 года, после введения НБУ в банке «Надра» временной администрации Moody`s понизило рейтинги банка (долгосрочный рейтинг обязательств банка в национальной и иностранной валюте – до "Caa2" с "B2" и рейтинг по национальной шкале до "B3.ua" с "A3.ua") и поставило их на пересмотр для возможного дальнейшего понижения.

ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность 26 октября 1993 года.

Чистый убыток банка по итогам января-сентября 2009 года составил 1,338 млрд. грн.

Крупнейшими акционерами «Надра Банка», по состоянию на 1 июля 2009 года, являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В «Надра Банке» с 10 февраля 2009 года введена временная администрация. Временный администратор – Валентина ЖУКОВСКАЯ.