Рубль укрепился к корзине на 6 копеек

Рубль по итогам валютных торгов во вторник укрепился к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) на 6 копеек, свидетельствуют данные ММВБ.

Как отмечают эксперты, ЦБ РФ мог за день купить на рынке 0,7 миллиарда долларов для сдерживания укрепления российской национальной валюты. На 17.00 мск вторника корзина стоила 35,15 рубля против 35,21 рубля на закрытии в понедельник. Сделки по доллару расчетами "завтра"на 17.00 мск были зафиксированы на уровне 28,72 рубля (минус 2 копейки к закрытию понедельника), что является очередным минимумом с начала текущего года. Сделки по евро к этому времени проходили на отметке 43,00 рубля (минус 11 копеек к предыдущему закрытию).

На Forex к этому времени пара евро-доллар торговалась на отметке 1,4971 доллара за евро против 1,5007 в понедельник. К окончанию валютных торгов в России декабрьский фьючерс на нефть марки Brent стоил 77,8 доллара против 76,1 доллара в понедельник вечером.

Дилеры отмечают, что во вторник продажи валюты преобладали над покупками, а ЦБ РФ компенсировал своими интервенциями избыточное предложение. "Инвесторы входят в рубль в расчете на его дальнейшее укрепление, а также с точки зрения возможности carry trade", - сказал начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко.