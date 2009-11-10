Moody's понизило рейтинги «Укрпромбанка» до «Caa3»/«Caa3.ua»

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service понизило рейтинги обязательств ООО «Укрпромбанк» в национальной и иностранной валюте с «Caa2» до «Caa3», а по национальной шкале – с «B3.ua» до «Caa3.ua» и поставило их на пересмотр для возможного дальнейшего понижения.

Об этом сообщается на сайте Moody`s.

Согласно сообщению, данное рейтинговое действие последовало после сообщения представителей правительства о том, что депозиты «Укрпромбанка», а также большинство его обслуживаемых кредитов, вероятно, будут переданы «Родовид Банку».

Кроме того, сообщается, что одновременно агентство подтвердило рейтинг краткосрочных обязательств банка «Not Prime» и рейтинг финансовой устойчивости банка «E».

Рейтинговое агентство отмечает, что ожидаемая передача депозитов и активов «Укрпромбанка» в «Родовид Банк» увеличивает возможные потери для оставшихся кредиторов «Укрпромбанка» и вероятность сценария его ликвидации.

Также в Moody`s считают, что такая передача оставит кредиторов банка с плохими активами, снизит вероятность стабилизации его работы и интерес к нему со стороны потенциальных стратегических инвесторов.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября 2009 года активы банка составили 10,223 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 13,136 млрд. грн., обязательства – 12,018 млрд. грн., уставный капитал – 0,836 млн. грн., собственный капитал – «минус» 1 млрд. 795 млн. грн.

Банк закончил январь-сентябрь 2009 года с убытком 3,7 млрд. грн., прибыль в 2008 году составила 17,912 млн. грн.

Участниками ООО «Укрпромбанк» являются: ООО «АВС», прямое участие – 34%, ООО «КБ «Нафтовый», прямое участие – 32%, ООО «Укрпромсервис», прямое участие – 34%.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.

Кабинет Министров Украины на заседании 8 октября т.г. принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября т.г. на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.